Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни

Обнародован прогноз погоды на 11 июля.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами кратковременные дожди. Будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 27-31 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 28-30 градусов тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность — 60-70%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе – 24-25 градусов тепла.

11 июля в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град. Будет дуть западный ветер, местами усилится. Температура воздуха составит ночью 19-24, днем 28-33, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 11 июля на Абшеронском полуострове на фоне ветра хазри ожидается понижение температуры, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.