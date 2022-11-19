В субботу, 19 ноября, в Казахстане наступил «День тишины» перед президентскими выборами, которая состоятся 20 ноября.

В стране запрещена любая предвыборная агитация.

За нарушение данного правила предусмотрена ответственность.

Печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, могут сохраняться на прежних местах.

В досрочных президентских выборах в Казахстане зарегистрированы шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

За пост главы государства ведут борьбу также Жигули Дайрабаев от общественного объединения «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»; Нурлан Ауесбаев от «Общенациональной социал-демократической партии»; Мейрам Кажыкен от республиканского объединения профсоюзов «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат»); Каракат Абден от «Национального альянса профессиональных социальных работников»; Салтанат Турсынбекова от «Қазақ аналары – дәстүрге жол».

Впервые в истории Казахстана на пост главы государства выдвинуты две женщины.

Действующий президент 69-летний Касым-Жомарт Токаев выдвинут тремя политическими партиями и более 30 общественными объединениями.

Президент Казахстана будет избран сроком на 7 лет и не сможет баллотироваться на второй срок, таким образом, устранится риск монополизации государственного строя.