Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, 15 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 24-28° тепла, днем-34-37°, местами до 39°. В Баку ночью будет 25-27° тепла, днем 36-38° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – ночью 60-70%, днем 35-40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 35-39°, местами 40-41° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 24-29° тепла.