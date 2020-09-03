Завтра в Баку ожидается стабильная погода

4 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет в основном без осадков, утром местами на полуострове слабый туман. Будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 20-24, днем 29-32 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 29-31 градус тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, град. Днем осадки постепенно прекратятся, в северных и западных районах. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 17-22, днем 29-33, в горах ночью 10-15, днем 16-21 градусов тепла.

4 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются стабильная погода и температурный режим, близкий к климатической норме, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.