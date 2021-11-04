Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11° тепла, днем 12-14° тепла, в Баку ночью 8-10°, днем 12-14° тепла. Атмосферное давление снизится с 770 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана ожидаются ливни, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 14-17° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.