Обнародован прогноз погоды на 11 января.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами будет идти снег, который вечером постепенно прекратится. Ночью и утром в отдельных местах туман, умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3° мороза, днем около 0°.

Атмосферное давление будет выше нормы, 785 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

На дорогах гололедица.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде снега, местами интенсивный. В отдельных местах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в горах ночью 18-22° мороза, днем 7-12° мороза. Дороги заледенеют.