Обнародован прогноз погоды на 15 декабря.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью местами возможен моросящий дождь.

Будет дуть временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 6-8° тепла, днем 10-13° тепла, в Баку ночью 6-8° тепла, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление упадет с 771 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 15 декабря на Абшеронском полуострове ожидается временами усиление гилавара, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но ночью местами ожидаются дожди. Утром туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 3-7° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.