Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра временами ожидаются дожди, ночью и утром туман, порывистый северо-западный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-5, днем — 6-9 градусов тепла, в Баку ночью — 2-4, днем — 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах — снег, туман, местами сильный. Порывистый западный ветер.

Ночью — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 6-10 градусов тепла, в горах ночью — 0-5 градусов мороза, днем — 0-5 градусов тепла. На дорогах возможен гололед.

| 2020-01-08T13:30:32+00:00 8 января 2020, 16:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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