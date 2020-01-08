Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра временами ожидаются дожди, ночью и утром туман, порывистый северо-западный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-5, днем — 6-9 градусов тепла, в Баку ночью — 2-4, днем — 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах — снег, туман, местами сильный. Порывистый западный ветер.

Ночью — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 6-10 градусов тепла, в горах ночью — 0-5 градусов мороза, днем — 0-5 градусов тепла. На дорогах возможен гололед.