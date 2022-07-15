Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем — 34-39, в Баку ночью — 24-26, днем — 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 55-60 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем — 37-40, местами — 42-43, в горах ночью — 10-15, днем — 27-32 градуса тепла.