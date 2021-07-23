24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 22-25, днем – 29-32 градуса тепла, в Баку ночью – 23-25, днем – 30-32 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, повысится с 752 до 758 мм рт.ст.

Относительная влажность составит ночью 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) 25-26 градусов тепла, на южных пляжах (Туркян, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 24 июля на Абшеронском полуострове ожидается временами усиление хазри, что благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, кратковременные дожди. В основном в северных и западных районах осадки будут интенсивными, возможен град. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 21-26, днем 31-36 градусов тепла, местами 42-44 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.