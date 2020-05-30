Завтра в Азербайджане сохранится ветреная погода

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью — кратковременный дождь, утром — туман, сильный северо-западный ветер, сообщает национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на 31 мая.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне составит ночью 17-19, днем — 20-24, в Баку ночью — 17-19, днем — 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление будет на уровне 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80%, днем — 40-45%.

В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана завтра прогнозируются грозы, дожди, местами ливни, град, на остальной территории страны осадков не будет, утром ожидается туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21, днем — 30-35, в горах ночью — 8-13, днем — 15-20 градусов тепла.