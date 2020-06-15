Завтра в Азербайджане ожидаются переменная облачность и ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 19-23, днем — 28-33, в Баку ночью — 20-22, днем — 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 757 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью составит 60-70%, днем — 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах возможны кратковременные грозовые дожди, ливень, град. Утром в горах туман, местами ожидается порывистый западный ветер.

Ночью — 19-24, днем — 34-39, в горах ночью — 12-17, днем — 21-26 градусов тепла.

Временами усиливающийся северный ветер на Абшеронском полуострове будет благоприятствовать метеочувствительным лицам.