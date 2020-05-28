Завтра в Азербайджане будет до 37 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 мая.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Утром местами туман, будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-20, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 761 мм до 755 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

29 мая в районах преимущественно пройдет без осадков, однако в некоторых предгорных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, возможен град. Утром местами будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью будет 7-12, днем 15-20 градусов тепла.

В то же время синоптики предупредили, что со второй половины дня 30 мая и до вечера 31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра достигнет 15-20 м/с, временами усиливаясь до 23-25 м/с, в отдельных местах полуострова — до 28-33 м/с.

30-31 мая в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, также ожидается град. Ветер западный 15-20 м/с, временами будет усиливаться до 23-25 м/с, на отдельных территориях — до 28-33 м/с.