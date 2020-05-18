Завтра в Азербайджане будет до 30 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем — 21-25, в Баку ночью — 12-14, днем — 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80%, днем — 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах ожидаются грозовые дожди, град. Ночью и утром туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем — 25-30 градусов тепла, в горах ночью — 6-11, днем — 15-20 градусов тепла.