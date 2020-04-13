Завтра в Азербайджане будет до 22 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 14 апреля.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Утром туман, временами будет дуть сильный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 8-10, днем — 13-17, в Баку ночью — 8-10, днем — 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 771 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер умеренный, западный.