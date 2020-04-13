Завтра в Азербайджане будет до 22 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 14 апреля.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Утром туман, временами будет дуть сильный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 8-10, днем — 13-17, в Баку ночью — 8-10, днем — 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 771 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер умеренный, западный.

Температура воздуха составит ночью 4-9, днем — 18-22 градусов тепла, в горах ночью — 0-5 градусов мороза, днем — 5-10 градусов тепла.

Завтра слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятными для метеозависимых людей.

| 2020-04-13T13:15:26+00:00 13 апреля 2020, 13:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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