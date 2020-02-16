Завтра в Азербайджане будет до 10 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, небольшая морось, умеренный юго-западный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-6, днем — 7-10, в Баку ночью — 3-5, днем — 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 775 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-90, днем — 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидается временами дождь, в горных и предгорных районах снег, туман, в некоторых восточных районах интенсивный. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем от 0-5 градусов мороза.