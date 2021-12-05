Обнародован прогноз погоды на 6 декабря.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 6-9, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

6 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.