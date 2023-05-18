Ахмет Давутоглу, председатель партии «Будущее», одной из партий, формирующих «Альянс нации», вчера провел встречу с Синаном Оганом, кандидатом в президенты от Альянса АТА.

Как сообщает газета «Sözçü», встреча состоялась после заседания шести лидеров «Альянса нации», состоявшейся вчера в штаб-квартире Народно-республиканской партии (НРП). Было заявлено, что на встрече присутствовали только Давутоглу и Оган. Никаких подробностей по поводу встречи, которая длилась около 3 часов, не поступало.

Стало известно, что завтра Синан Оган встретится с Кемалем Кылычдароглу.