Главы МИД ЕС в среду обсудят инцидент с самолетом компании Ryanair. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас перед переговорами с чешским коллегой Якубом Кулганеком в Берлине.

«Важно, что ЕС быстро и жестко отреагировал [на инцидент] вчера во время заседания Европейского совета, теперь мы быстро и решительно приступим к осуществлению мер, и нам придется поговорить об этом завтра на встрече министров иностранных дел ЕС в Лиссабоне», — отметил Маас.

При этом он добавил, что в результате инцидента под угрозу были поставлены жизни более 170 пассажиров. «Это тройная атака, атака на безопасность воздушного движения, свободу прессы и [жизни] европейских граждан, находящихся на борту», — заметил глава МИД ФРГ. Кроме того, Маас подчеркнул, что международное сообщество не могло не отреагировать на данное происшествие. Вместе с тем он предупредил, что каждый должен понимать, что за такого рода действия «нужно будет заплатить высокую цену». (ТАСС)