Завтра главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху

29 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров встретился в формате видеоконференции с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Министр Эльмар Мамедъяров поднял вопрос о незаконной деятельности, осуществляемой Арменией, включая незаконные поселения и инфраструктурные проекты на оккупированных территориях Азербайджана.

Сообщается, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию карабахского конфликта состоится 30 июня в формате видеоконференции.

| 2020-06-29T21:10:04+04:00 29 июня 2020, 21:21|12345 (Пока оценок нет)
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