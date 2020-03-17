Завтра будут эвакуированы оставшиеся в Венгрии граждане Азербайджана

Правительство Азербайджана планирует организовать 18 марта прямой чартерный рейс Будапешт-Баку в целях эвакуации граждан страны, временно пребывающих в Венгрии (в связи со служебными и личными поездками).

Как сообщает Report, информацию об этом распространило посольство Азербайджана в Венгрии.

Согласно информации, в первую очередь, будут эвакуированы граждане Азербайджана, которые должны были прибыть на отмененных рейсах WizzAir 15 и 19 марта.

Отмечено, что пассажиры, летящие чартерным рейсом в Баку, в обязательном порядке будут подвергнуты 14-дневному карантину. В связи с этим пассажиров просят во время посадки в аэропорту Гейдар Алиев строго соблюдать правила, применяемые в Азербайджане в связи с COVID-19.