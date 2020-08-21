Завтра Баку будет во власти сильного ветра

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, 22 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 26-28, в Баку ночью 21-23, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 30-35%.

На пляжах Абшерона будет преобладать сильный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 23-24 градуса тепла в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово.

В районах Азербайджана 22 августа в некоторых местах ожидаются грозы, переменные осадки, возможен град. На отдельных территориях будет преобладать сильный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 29-34, в горах ночью 8-13, днем 13-16 градусов тепла.