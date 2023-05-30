Российское правительство собирается решить проблему отсутствия отечественного телеком-оборудования для связи новых поколений 5G и 6G за счет кооперации с «дружественными» странами, которые должны помочь с производством и компонентной базой.

Об этом говорится в предварительной версии «Стратегии развития отрасли связи в России на 2024–2035 годы», которую разработали в Минцифры, пишет Forbes со ссылкой на ее копию.

В документе отмечается, что зависимость России от зарубежной электронно-компонентной базы (ЭКБ) близка к 100%. В стране нет собственных разработок и фабрик для их производства. При этом доступ к иностранным производственным мощностям ограничен.

«В 2022 году отрасль связи столкнулась с санкционными ограничениями в части поставок оборудования, ПО, с блокировкой доступа к его обновлению и попыткам получения несанкционированного доступа к управлению оборудованием», — говорится в документе.

Уход с российского рынка зарубежных производителей телеком-оборудования «способствует разработке и переходу на собственные технологии и программно-аппаратные комплексы», но они сильно зависят от зарубежных ЭКБ. Более того, в России недостаточно емкий рынок, чтобы привлекать необходимые инвестиции в разработку оборудования. Также есть потребность в международных рынках сбыта, отмечают авторы доклада.

В этой связи предлагается создать «технологический суверенитет в коробке» — стандартизировать все разрабатываемые технологии под требования «дружественных» стран, и начать «совместное инвестирование» в их разработку и производство. В результате экспорт российского телеком-оборудования должен вырасти не менее чем в 10 раз к 2035 году.

В «Стратегии» не указаны «дружественные» страны, на чьи инвестиции и ЭКБ рассчитывает Россия, но эксперты считают, что помочь с этим может только Китай. «Основной вектор — это выход на новый уровень сотрудничества с Китаем, главным мировым технологическим и индустриальным локомотивом», — говорит замруководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

По словам источника в IT-отрасли, в России не хватает технологических мощностей для производства «железа», а то оборудование, которое выпускается, имеет крайне ограниченный спектр. В рамках «кооперации», которую описывает правителсьтво, Россия может дать квалифицированные кадры, а Китай — заводы и технологии, отмечает источник.

Однако санкции давят на китайских поставщиков, поэтому многие из них отказываются работать с Россией. «В таком случае нас вряд ли ожидают технологические инновации и реальное импортозамещение», — говорит источник. Он добавляет, что без сотрудничества с Китаем у России останется только один путь — легализации оборудования, которое продолжают ввозить в обход санкций. (moscowtimes.ru)