Завершился анализ данных «черных ящиков» сбитого в Иране украинского самолета

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) завершило анализ данных бортовых самописцев сбитого над Тегераном украинского пассажирского самолета. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении бюро в Twitter.

«Анализ данных речевого самописца (CVR) и регистратора полетных данных (FDR) завершен после четырех дней скоординированных технических работ», — информировали в ведомстве. Там также отметили, что Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран (AAIB) поблагодарило BEA за «выполнение отличной прозрачной высококвалифицированной работы».

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек — граждане нескольких государств. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.