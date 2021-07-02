Вывод американских войск из Афганистана не завершится в ближайшие несколько дней, вопреки сообщениям прессы на эту тему. Об этом заявил в пятницу журналистам в Белом доме президент США Джо Байден.

На просьбу уточнить, действительно ли вывод войск США из Афганистана закончится в ближайшие дни, американский лидер ответил отрицательно. «Мы движемся в точности по графику, находимся в той точке, где и рассчитывали быть [к настоящему времени в плане вывода американского воинского контингента из Афганистана]», — сказал при этом Байден.

«Я просто хотел гарантировать наличие достаточного пространства для маневра <…>», — отметил глава администрации США. По его словам, «некоторые силы [США] будут оставаться [в Афганистане]». «Речь идет о рациональном выводе [войск] вместе с нашими союзниками. Ничего необычного нет», — подчеркнул Байден. (ТАСС)