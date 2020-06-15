Застрявшие на Куларском посту в Дагестане граждане Азербайджана начали акцию протеста

В Дагестане на Куларском посту на федеральной трассе «Кавказ» в понедельник, 15 июня, вспыхнули беспорядки. Участниками инцидента стали десятки азербайджанцев, ждущих отправки из России сообщает телеканал РЕН ТВ.

Беспорядки возникли после того, как начали составлять списки для отбытия граждан Азербайджана домой. Люди остались недовольны тем, что те, кто приехал позже, получают возможность уехать раньше, а кто-то вынужден ждать неделями

В Сети появились первые кадры с места событий. На видеозаписи видно, что на пост прибыли сотрудники полиции.

В настоящее время к месту конфликта стягивают дополнительные силы правоохранительных органов.

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана был построен два месяца назад из-за ситуации с коронавирусом. В нем разместились те, кто не смог покинуть Россию до закрытия границ. В настоящее время там находятся около 800 человек.