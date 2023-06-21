Моя милиция меня бережет. Многие слышали это выражение, но не каждый знает, что впервые оно появилось в поэме советского поэта Владимира Маяковского «Хорошо» в 1927 году. И хотя на заре своего появления эта фраза у советских людей пробуждала чувство гордости и собственной безопасности, очень скоро она стала приобретать саркастический характер.

Что и говорить, сотрудники правоохранительных органов за время существования советского строя успели столько «накосячить», что недоверие к ним со стороны населения было вполне понятным. В то же время и заслуг было немало: много случаев, когда блюстители закона, не задумываясь, жертвовали собой ради спасения других.

Прошли годы, Советский Союз развалился, милиция стала полицией, но выражение своего ироничного оттенка так и не потеряла. Полиция постсоветских стран (за редким исключением) переняла славные и бесславные традиции милиции.

К сожалению, Азербайджан не стал исключением. Да еще каким неисключением. Азербайджанские полицейские очень часто становятся объектом критики общественности и СМИ за излишнее… усердие. Конечно же, усердие в работе – штука хорошая, но она, как и все в этом мире, хороша в меру.

Однако некоторые наши стражи правопорядка (особенно низшего ранга) уподобляются тому дураку из пословицы, которого заставили молиться. Они себе лоб расшибают. Образно говоря. В данном контексте было бы правильнее сказать расшибают лоб другим. В прямом смысле этого слова.

Наиболее часто вышеупомянутая пословица вспоминалась при проведении оппозицией митингов, акций протеста. Рядовые и сержанты полиции рьяно бросались исполнять приказ начальства, обрушивая свои резиновые «демократизаторы» на головы возмутителей спокойствия. Но жаркая пора оппозиционных митингов давно прошла, и сегодня наблюдается тишь и благодать. Запылились полицейские дубинки, и зеленая тоска одолела наших блюстителей закона. Они потеряли вкус к жизни. А те редкие пикеты и жидкие акции численностью в 5-10 человек не могли внести разнообразие в их унылую жизнь. Критика почти утихла, и стало скучно.

Однако вчера в селе Союдлю Гедабекского района произошел инцидент, который развеял эту скуку. Полицейские умудрились опозорить не только себя, но и не в шутку подставить целую страну, то есть, Азербайджан.

Так, жители села вышли на акцию протеста против строительства рядом с населенным пунктом искусственного водоема для стока отходов при добыче золотой руды на месторождении «Гядабей».

«Близ нашего села расположено месторождение «Гядабей», где добывается золото. Для стока отходов после химического очищения на месторождении несколько лет назад был построен водоем, куда сбрасываются воды с кислотным содержанием. Это, конечно, плохо влияет на окружающую среду и здоровье людей. Мы обращались в различные органы, но никаких мер не принималось.

Теперь этот пруд уже заполнился и вот начали строить новый водоем уже совсем рядом с селом – на наших пастбищных землях. Мы выразили протест, а против нас запустили полицию», — рассказывает местная жительница («Кавказский узел»).

В социальных сетях уже распространились кадры этого позорища. На них видно, как хорошо экипированные полицейские с щитами и дубинками, «самоотверженно рискуя жизнью», сражаются с… пожилыми женщинами. Для пущей убедительности, что «враг» обезврежен, один из наиболее ретивых и, судя по всему, не блещущих умом блюстителей закона прыскает из газового баллончика прямо в лицо одной из сельчанок.

Зрелище, конечно, омерзительное. Да, некоторым нашим полицейским не впервой грубо обращаться с протестующими женщинами, но на сей раз они допустили серьезную политическую ошибку. А ошибка заключалась в том, что грубость и насильственные действия были применены в отношении людей, протестующих против экологической угрозы.

Чтобы понять, как полицейское «рвение» в Гедабеке может негативно отразиться (если уже не отразилось) на имидже Азербайджана, придется напомнить дела не так давно минувших дней.

С 12 декабря 2022 года по 28 апреля 2023 года азербайджанские экоактивисты на дороге Лачин-Ханкенди проводили мирную акцию. Отметим, что они протестовали против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в зоне временного размещения российских миротворческих сил и связанных с этим экологических последствий.

Тогда нашим экоактивистам удалось добиться прекращения незаконной эксплуатации, и остановить экологическую угрозу. Несмотря на все вопли армян, их покровителей из ведущих стран мира, наши граждане были непреклонны. Логическим завершением этой акции стало установлении ППП на Лачинской дороге.

И после такого успеха наши некоторые блюстители закона «подкладывают огромную свинью» Азербайджану, дискредитируя нашу страну в глазах мирового сообщества. Армянские СМИ и ТГ-каналы уже подхватили эту новость и раздувают ее как воздушный шар. Наверняка, они не ожидали такого «козыря» для кампании очернительства Азербайджана, да еще и со стороны азербайджанских стражей правопорядка. И армянские кураторы из других стран также не преминут воспользоваться возможностью в очередной раз выставить нашу страну в негативном свете.

Ну что же, гедабекские полицейские заслужили особую «благодарность за героизм», а нашим дипломатам придется расхлебывать эту кашу. Вот уж точно: один дурак бросил в колодец камень, а десятерым умным придется постараться, чтобы его оттуда достать…