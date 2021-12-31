Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу подвергся нападению четырех грабителей, которым удалось завладеть ювелирными украшениями игрока.
В этот момент 27-летний португалец был дома вместе со своей семьей.
«К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые ранили меня и пытались причинить боль моей семье. Вот что происходит, когда вы оказываете сопротивление.
Им удалось забрать все мои драгоценности и привести мое лицо в такое состояние. Не знаю, как можно быть такими подлецами.
Самое важное для меня – это моя семья. К счастью, с ней все в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто еще одно, которое я преодолею. Крепок и силен, как и всегда», – написал Канселу в сториз инстаграма.
«Манчестер Сити» выступил с заявлением по ситуации: «Мы шокированы и потрясены тем, что Жоау Канселу и его семья подверглись нападению, находясь дома вечером. В результате нападения Жоау пострадал.
Клуб поддерживает Жоау и его семью. Канселу помогает полиции в расседовании этого серьезного дела», – сказано в заявлении манчестерского клуба. (sports.ru)