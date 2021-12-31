Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу подвергся нападению четырех грабителей, которым удалось завладеть ювелирными украшениями игрока.

В этот момент 27-летний португалец был дома вместе со своей семьей.

«К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые ранили меня и пытались причинить боль моей семье. Вот что происходит, когда вы оказываете сопротивление.

Им удалось забрать все мои драгоценности и привести мое лицо в такое состояние. Не знаю, как можно быть такими подлецами.

Самое важное для меня – это моя семья. К счастью, с ней все в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто еще одно, которое я преодолею. Крепок и силен, как и всегда», – написал Канселу в сториз инстаграма.