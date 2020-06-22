Защита по делу MH17 потребовала допросить свидетелей, видевших в небе истребители

Свидетели по делу MH17, видевшие в небе истребители, должны быть допрошены судом. Об этом заявила в понедельник на слушаниях адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова.

Предоставив несколько видеозаписей с показаниями лиц, видевших в небе военные самолеты в момент крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, она констатировала, что другие версии трагедии «не были расследованы должным образом и были отвергнуты слишком быстро». «В интересах защиты обвиняемого мы просим допросить всех свидетелей, которые присутствуют на этих видеозаписях, в том числе журналистов», — подчеркнула адвокат. В частности, тен Дуссхате назвала корреспондента русской службы Би-би-си Ольгу Ившину и независимых журналистов Брюса Гранта и Билли Сикса.

По данным защиты, в общей сложности не менее 24 человек сделали заявление, что они или другие люди видели истребитель вблизи MH17. Вместе с тем прокурор ранее заявил, что не видит серьезных оснований для проведения дополнительного расследования этого сценария. «Выходит, что эти люди соврали?» — задалась вопросом она. «Версия военного самолета не может быть отклонена, — подчеркнула адвокат. — Мы считаем, что в этом отношении расследование не является завершенным».

Кроме того, она обратила внимание на отсутствие представителей РФ в Совместной следственной группе (ССГ), которая вела уголовное расследование трагедии. Тен Дуссхате напомнила, что и Украина, и РФ принимали участие в техническом расследовании Совета по безопасности Нидерландов (СБН).(ТАСС)