Защита Колесниковой подала ходатайство о прекращении уголовного преследования

Защита члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой подала во вторник ходатайство о прекращении ее уголовного преследования по подозрению в призывах к захвату власти. Об этом говорится в заявлении адвоката находящейся под стражей Колесниковой, опубликованном во вторник в Telegram-канале штаба экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико.

«В публичных выступлениях Марии Колесниковой не содержится призывов к захвату государственной власти или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — говорится в заявлении адвоката. «Все выступления, высказывания Колесниковой находятся в свободном доступе в сети Интернет. Их анализ позволяет утверждать об отсутствии призывов к совершению каких-либо противоправных действий, считает сторона защиты. Напротив, в каждом из своих выступлений Колесникова подчеркивает недопустимость насилия, совершения противоправных действий», — считает адвокат задержанного оппозиционного политика.

По мнению защиты, высказывания Марии Колесниковой находятся в рамках права на свободу мнений и не нарушают права и свободы других лиц, не посягают на национальную безопасность страны. «Преследование Марии является политически мотивированным», — заявляет ее адвокат. (ТАСС)