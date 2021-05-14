Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье

СБ ООН соберется в воскресенье для обсуждения ситуации вокруг Израиля и Палестины, написала в своем Twitter постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Совет Безопасности ООН соберется для обсуждения ситуации в Израиле и Газе в воскресенье. США продолжат активно участвовать в дипломатии на самом высоком уровне, пытаясь снизить напряженность», — отметила Томас-Гринфилд.
Ранее Китай, Норвегия, Тунис запросили проведения открытого заседания СБ ООН в пятницу, однако США попросили перенести заседание на начало следующей недели на фоне продолжения дипломатических контактов со сторонами. (РИА Новости)
| 2021-05-14T02:51:15+04:00 14 мая 2021, 06:09|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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