Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье

СБ ООН соберется в воскресенье для обсуждения ситуации вокруг Израиля и Палестины, написала в своем Twitter постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Совет Безопасности ООН соберется для обсуждения ситуации в Израиле и Газе в воскресенье. США продолжат активно участвовать в дипломатии на самом высоком уровне, пытаясь снизить напряженность», — отметила Томас-Гринфилд.
Ранее Китай, Норвегия, Тунис запросили проведения открытого заседания СБ ООН в пятницу, однако США попросили перенести заседание на начало следующей недели на фоне продолжения дипломатических контактов со сторонами. (РИА Новости)