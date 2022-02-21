Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которое началось вечером 21 февраля, закрывать пока не будут. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Заседание СНБО продолжается, президент при необходимости в ближайшее время соберет снова членов Совета национальной безопасности и обороны. Мы заседание не закрываем», – сказал он.

Секретарь СНБО рассказал, что на заседании заслушали представителей «сектора обороны» и других лиц, в том числе генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

«Сектор переведен в режим 24 на семь. […] Происходит отработка большого количества документов в соответствии с нашим законодательством», – подчеркнул Данилов.

На уточняющие вопросы журналистов он отвечал, что в ближайшее время с обращением выступит президент Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил журналистам, что перерыв в заседании СНБО «может длится и два дня», пишет «Сегодня». (gordonua.com)