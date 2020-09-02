Зарплатные реалии: растет или падает средняя оплата труда?

Официальная статистика констатирует рост зарплаты рядовых тружеников в Азербайджане. В результате повышения минимальной заработной платы и ускорения развития частного сектора, среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в январе-июне 2020 года достигла 720 манатов, говорится в отчете профильного ведомства.

Отмечается, что в целом среднемесячная номинальная заработная плата за первые шесть месяцев 2020 года выросла на 23% против аналогичного показателя прошлого года. Одновременно сообщается, что по состоянию на первое июля сего года численность наемных работников в экономике страны увеличилась на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,695 миллиона человек. Из них 922,1 тысячи были заняты в государственном секторе, а 773 тысячи – в частном.

Однако по наблюдению независимых аналитиков, с января по апрель этого года усредненная величина зарплат по стране была несколько выше по сравнению с уровнем зарплат в январе – июне. Так, по данным Госкомстата, в январе – апреле текущего года средняя зарплата наемных работников по стране составляла 744,5 маната, а поскольку в январе – июне средняя зарплата была на уровне 720 манатов, отрицательная разница трех месяцев достигла 24 манатов 50 копеек.

Говоря о предпосылках снижения этого важного социального показателя, экономист Неймат Алиев пояснил #, что за истекшие месяцы наблюдалось некоторое увеличение числа наемных работников.

Отслеживая логику, по данным министра труда и социальной защиты Сахиля Бабаева, число заключенных трудовых контрактов в частном секторе в январе-июне 2020 года, действительно, увеличилось на 110 тыс. (17%) – до 750 тыс. единиц. По словам главы ведомства, упомянутые подвижки были достигнуты главным образом благодаря уменьшению доли теневой экономики, а также легализации неформальной занятости.

Однако уменьшение зарплат имеет и другие, более веские обстоятельства, считает Алиев: «Некоторый спад в средних показателях зарплат вызван сокращением общего фонда оплаты труда. И если в апреле месячный фонд оплаты труда увеличился на 8,4 млн манатов, уже в мае – июне расходы в этом направлении сократились на 13,5 млн манатов». По свидетельству собеседника, правительство могло бы предотвратить снижение среднемесячной заработной платы, выделив дополнительно 41,5 млн манатов в фонд заработной платы из средств, предусмотренных на пакет антикризисных мер.

Другой эксперт, председатель Центра изучения экономических ресурсов Азербайджана Руслан Атакишиев сообщил редакции, что, судя по официальным данным, за истекшие шесть месяцев текущего года фонд заработной платы в стране, напротив, увеличился на 8%. «По данным профильного ведомства, число трудовых договоров в государственном и частном секторах выросло за счет сокращения теневой экономики и легализации неформальной занятости на 7%», — сказал экономист. По его словам, увеличение числа трудовых договоров поспособствовало увеличению фонда заработной платы за первое полугодие на 8% и это важно в контексте расширения охвата формальной занятости.

По словам собеседника, правительство работает для поддержания стабильного уровня социального благосостояния. Однако издержки кризиса должны быть ослаблены не только за счет финансовой помощи из бюджета, но также в рамках социальной ответственности и солидарности государства и частного сектора. При этом государственное содействие бизнесу способствует в том числе поддержке наемных работников, что само по себе можно расценивать как существенное содействие населению.