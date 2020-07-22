Зариф сообщил, что разговор по телефону с Путиным был полезным

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в ходе визита в Москву провел очень полезный разговор с президентом России Владимиром Путиным по телефону, который длился около одного часа. Слова министра приводит в среду агентство IRNA.

«У нас были конструктивные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также разговор с президентом России по защищенной телефонной линии», — сказал он. Зариф добавил, что «переговоры с Путиным длились около одного часа».

По словам иранского дипломата, «российскому лидеру было передано спецпослание президента [Ирана], посвященное ядерной сделке и ряду вопросов о двусторонних отношениях». «Диалог [с Путиным] был очень полезным, и я надеюсь, что за ним последуют хорошие результаты», — добавил он.

В Кремле о данном разговоре Зарифа и Путина не сообщали.(ТАСС)