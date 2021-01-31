Заразившиеся «британским» штаммом коронавируса реже теряют обоняние

Люди, инфицированные «британским» штаммом коронавируса, реже жалуются на отсутствие обоняния и вкуса. Об этом свидетельствуют данные Управления национальной статистики Великобритании.

Однако такие симптомы заболевания, как кашель, боль в горле, усталость, мышечные боли и лихорадка, больше распространены среди тех, кто заразился новым штаммом, пишет РИА Новости, ссылаясь на Sky News. При этом не выявлено различий в интенсивности таких проявлений коронавируса, как одышка и головные боли.

В целом же, по данным специалистов, люди с положительным результатом теста на «британский» штамм чаще жалуются на появление симптомов COVID-19.

Ранее в ВОЗ сообщили, что распространение отличающегося высокой заразностью «британского» штамма коронавируса зафиксировано уже в 70 странах мира. Это на 10 государств больше, чем неделей ранее. В самой Великобритании, где этот штамм был впервые обнаружен в декабре прошлого года, он «показал повышенную заразность по сравнению с прежде циркулировавшими вариантами (rg.ru).