Доверие немцев к канцлеру Германии Фридриху Мерцу продолжает падать. Сейчас доля недовольных его работой составляет 65%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Издание напомнило, что еще в начале июня 45% респондентов в ходе аналогичного опроса заявили, что недовольны работой главы правительства. Почти за четыре месяца их доля возросла на 20 процентных пунктов.

Только 23% положительно оценивают деятельность Мерца. В начале июня таковых было 36%. Еще 12% затруднились с ответом. В опросе, который проводился 25-26 сентября, приняли участие 1 003 человека.

При этом блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) продолжает уступать первое место в рейтинге партий ФРГ «Альтернативе для Германии» (АдГ). Консерваторов готовы поддержать только 25% респондентов, в то время как АдГ — 26%. Уровень поддержки Социал-демократической партии Германии составляет лишь 15%, «Зеленых» — 12%, Левой партии — 11%. Остальные партии не преодолели бы 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Бундестаг. В опросе приняли участие 1 200 граждан ФРГ, исследование проводилось в период с 22 по 26 сентября.