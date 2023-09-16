По итогам 2023 года экспортные доходы Колумбии от продажи кокаина превысят сумму, которую страна заработает на продаже нефти. Таким образом, наркотик, поставки которого нелегальны, станет главным экспортным товаром южноамериканской страны. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Bloomberg,

К такому результату приведут сокращение поставок нефти из Колумбии на 30 процентов в первом полугодии и постоянный рост поставок кокаина. Уже в прошлом году наркотик почти догнал сырье — 18,2 миллиарда долларов против 19,1 миллиарда.

По оценкам издания, на ситуацию повлияла мягкая политика руководства страны в отношении наркотиков. Власти время от времени уничтожают лаборатории, где производят кокаин, но площадь земель, засаженных сырьем для его изготовления, в 2022 году выросла, по данным управления ООН по наркотикам и преступности, на 13 процентов, до 230 тысяч гектаров.

После избрания президент Густаво Петро решил изменить подход к борьбе с наркотрафиком, чтобы преследовать наркобаронов, а не производителей листьев коки. Он утверждал, что хочет договориться с основными группировками наркоторговцев в стране и положить конец конфликту, который затянулся уже более чем на полвека.