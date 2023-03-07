Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) во вторник, 7 марта, инициировало самоуничтожение новой ракеты-носителя тяжелого класса H3 вскоре после запуска. Соответствующее решение было принято после того, как не удалось запустить двигатель второй ступени, объявило JAXA в ходе прямой трансляции, которая велась на канале агентства в YouTube.

Запуск был осуществлен в 10.37 по токийскому времени (05.37 по бакинскому) с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе страны. Ракета должна была вывести на солнечно-синхронную орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли ALOS-3, предназначенный для наблюдения за стихийными бедствиями. Однако после запуска специалисты агентства поняли, что успешного выполнения миссии добиться не удастся.

Это уже вторая неудачная попытка запуска ракеты-носителя Н3. Как сообщало JAXA, первая попытка — 17 февраля — была отменена за секунды до старта из-за отказа двигателей боковых ускорителей первой ступени. Изначально запуск планировалось провести еще в 2020 году, но его многократно переносили из-за технических неполадок и неподходящих погодных условий. (DW)