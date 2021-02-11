Запущенный бумеранг вернулся обратно к Армении – о чем молчит Татоян

Омбудсмен Армении Арман Татоян решил служить в каждой бочке затычкой. Этот неугомонный балабол уже успел запомниться своими антиазербайджанскими высказываниями и даже заявил о том, что из Азербайджана озвучивают угрозы в его адрес. Но видимо для привлечения к себе повышенного внимания Татояну показалось этого мало, и поэтому он выступил с очередной глупостью.

Так, он заявил о необходимости полностью исключить размещение азербайджанских флагов и вывесок, а также присутствие азербайджанских военнослужащих на дорогах, соединяющих приграничные армянские населенные пункты на юге Армении.

В заявлении Татояна, опубликованном в Facebook, говорится, что любое передвижение подразделений ВС Азербайджана на таких участках должно быть исключено.

И самое интересное заключается в том, что Татоян обращает внимание на то, что «азербайджанские военные оказались там вследствие грубейших нарушений прав мирных жителей и военных Армении и Нагорного Карабаха, этнических чисток, разрушения населенных пунктов, институциональной политики армянофобии и ксенофобии, пыток и бесчеловечного отношения, незаконного содержания пленных и перманентных угроз продолжить войну, а также механического «определения» новых границ».

Кривляясь перед зеркалом, омбудсмен Армении не приводит истинную причину того, что азербайджанская армия оказалась буквально под носом у жителей армянских сел, расположенных в Сюникской области. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, военным путем освободил от армянской оккупации районы и вышел к своим границам. Это Армения с 1988 года вследствие военной агрессии против Азербайджана, грубейшего нарушения прав азербайджанцев, путем этнических чисток захватила азербайджанские земли и держала их многие годы под оккупацией, хищнически эксплуатируя природные ресурсы. А до оккупации земель Азербайджана из самой Армении были насильно изгнаны около 200 тыс. азербайджанцев. На оккупированных землях Армения занималась уничтожением и присваиванием историко-материального наследия азербайджанского народа.

А теперь, когда азербайджанская армия освободила свои территории и вышла к границе с Арменией, Татоян стал вопить о нарушениях прав армян. На протяжении многих лет жители приграничных сел Армении незаконно эксплуатировали пахотные земли и пастбища, принадлежащие Азербайджану. И сейчас они расплачиваются за оккупационную политику своего государства, предъявившего территориальные претензии к Азербайджану. Прежде чем говорить о якобы нарушениях со стороны Азербайджана фундаментальных прав граждан Армении, Татояну нужно привести истинные причины нынешней плачевной ситуации. Запущенный много лет назад бумеранг вернулся обратно к Армении…