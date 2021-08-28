Афганистан, о котором во всём мире в современную эпоху заговорили в конце 70-х годов прошлого столетия после ввода советских войск в эту страну, так и остаётся в центре внимания по сей день – терактами, взрывами, убийствами мирного населения, кровавыми столкновениями противоборствующих сторон. Последней популярностью Афганистан обязан движению «Талибан», который во второй раз за последние 20 лет пришёл к власти в стране.

Вместо оркестровой ямы — помойная

В особом представлении «Талибан» не нуждается. С организацией, которую упоминают в одном ряду с такими террористическими группировками, как «Аль-Каида» и ИГИЛ, всё и так понятно. И всё же, сейчас очень многие с интересом следят за «Талибаном» — что предпримут моджахеды (борцы за веру), как они сами себя именуют, придя к власти. Пока очертить точные контуры будущего государства трудно, однако некоторые действия, которые талибы уже предприняли, позволяют создать в умах определённый силуэт будущего Афганистана. И образ этот, скажем откровенно, довольно одиозный и неприглядный. В частности, в стране уже запретили музыку. Об этом заявил в интервью The New York Times представитель движения Забиулла Муджахид. Остановимся именно на этой теме и попытаемся ответить на некоторые вопросы, не углубляясь особенно в академические выкладки.

Тёмный лес

Итак, музыка в Исламе – дозволена или запрещена? Если музыка идёт вразрез с канонами шариата, то как объяснить тот факт, что в подавляющих мусульманских странах никакого запрета на музыку нет? А если так, то чем руководствуется «Талибан», да и те же ИГИЛ и «Аль-Каида», запрещая музыку? Ведь у всех мусульман одна священная книга и один источник шариата – Коран.

Отметим сразу же, что относительно дозволенности музыки как таковой, а также дозволенности и запрещённости некоторых конкретных видов музыки имеются разногласия не только среди различных течений – мазхабов Ислама, но даже внутри самих течений.

В религиозных полемиках относительно музыки, в основном прослеживаются две позиции. Первая группа утверждает, что вся музыка без исключения, используя религиозную терминологию, является харам, и считает грехом исполнение и слушание любой музыки. Оппоненты другой группы придерживаются мнения, что некоторая музыка является дозволенной, а некоторая – харам, и необходимо различать их. Однако вопрос о том, какие критерии должны быть приняты за основу при определении дозволенности музыки, приводит к новым спорам и разногласиям. Исполнение на музыкальных инструментах, слушать музыку в исполнении женщины, на каких мероприятиях дозволено слушать музыку, каких канонов необходимо придерживаться в религиозной музыке (илахи) – это только малая часть этих проблем.

У каждого своя правда

Чем руководствуются именуемые ныне в мире радикальными исламистами персоны, запрещающие музыку на корню? Ведь для этого нужна ссылка на какой-то конкретный аят Корана или же сунну. И вот она, одна из этих ссылок: «Среди людей есть такой, который покупает потешные речи, чтобы сбивать других с пути Аллаха без всякого знания, и высмеивает их (знамения Аллаха)» (сура Лукман, аят 6). Именно трактовка, а точнее различная трактовка словосочетания «потешные речи» (в оригинале «лахв аль-хадис») в этом аяте по сегодняшний день является предметом споров и совершенно противоположных мнений относительно дозволенности или же запрета музыки в Исламе. Сторонники недозволенности музыки утверждают, что «потешные речи» — это и есть указание на музыку и песнопения.

А вот другой аят, упоминаемый людьми, запрещающими музыку: «А услышав праздные речи, они отворачиваются от них и говорят: Нам достанутся наши деяния, а вам — ваши. Мир вам! Мы не желаем следовать путем невежд» (сура Гасас, аят 55). В данном случае под музыкой и песнями понимается словосочетание «праздные речи» (в оригинале «аль-лягв»). Тут уместно отметить, что подобную трактовку этих аятов предлагают в основном представители радикально салафитского толка, которых в народе знают как ваххабитов. Но большинство мусульман не согласны с ними. Ведь, например, словосочетание «праздные речи» в последнем аяте, если думать логично, означает все то, что не приносит какой-либо пользы. Но необходимо заметить, что не всякое пение является пустословием, ибо многое зависит от текста песни и намерения поющего. Что же касается еще нескольких аятов, приводимых запрещающими музыку, то ни один из них не говорит о музыке прямым текстом: они или порицают различные формы применения речевого аппарата и всего того, что может усиливать его влияние, воздействие, с намерением опорочить веру, Священное Писание (например, «Неужели вы удивляетесь этому повествованию, смеетесь, а не плачете, и забавляетесь?», сура Наджм, аяты 59-61), или предостерегают от сатанинских нашептываний, побуждающих к греху и преступлению.

В Коране нет прямого запрета музыки

Среди мусульманской уммы есть также течения, которые делят музыку на дозволенную и запретную. Но и тут наблюдается слишком большой разброс позиций. И тут причина, на наш взгляд, опять-таки в различии трактовок определённых тезисов. Ведь кроме аятов Корана, имеется масса хадисов (преданий от Пророка), сведения в которых весьма различны и противоречивы. Наверное, именно этим и можно объяснить тот факт, что чётких границ между дозволенной и запретной музыкой не существует. Есть запреты на некоторые конкретные инструменты, на слова песни, на музыку, на исполнителей и т.д. Но большинство исламских учёных, вне зависимости от мазхабной принадлежности, придерживаются следующей позиции: прямого канонического текста, запрещающего музыку, нет ни в Священном Коране, ни в достоверной Сунне, а потому музыка – это то, запретность или разрешенность которого зависит от формы применения и намерения. А если учесть, что в мусульманских канонах есть общеизвестное правило — всё то, что не запрещено, является разрешенным, — то и относительно музыки можно сделать соответствующий вывод.

Милостью и не пахнет

В конце же хотелось высказать чисто субъективное мнение относительно затронутой темы. Все суры Корана, за исключением одной, начинаются словами «Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного». Отсюда, если мыслить логично, следует, что милость и милосердие Всевышнего опережают все остальные атрибуты Создателя. Но тот Ислам, который предлагают «Талибан», «Аль-Каида», ИГИЛ, далёк не то что от милосердия, а даже от здравого смысла, покрыт тиной мрака и бесовскими замашками. Категорический запрет музыки в Афганистане – это лишь одно из проявлений этого мрака. Может быть даже одно из первых. А сколько их ещё будет, — сказать трудно. Однако печальный опыт «Исламского государства» в Сирии и Ираке ничего хорошего в отношении будущего Афганистана не предвещает.