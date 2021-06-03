Повышение цен на топливо — один из наиболее серьёзных раздражителей для населения. Казалось бы, углеводородов у нас пруд пруди, поднимать их из недр в промышленных масштабах мы научились, систему транспортировки и переработки тоже давно наладили. Так почему же заправка автомобиля с каждым годом обходится всё дороже?

В Азербайджане со 2 июня вновь поднялась розничная цена импортируемых бензинов Premium Euro-95 и Super Euro-98. Упомянутые марки автомобильного топлива импортируются и стоимость их зависит от международных цен, прокомментировал подорожание заместитель начальника Департамента организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

В свете этих событий розничная цена бензина марки Premium Euro-95 повысилась в нашей стране с 1,25 манатов до 1,4 манатов за 1 литр (рост на 12%). А вот стоимость литра Super Euro-98 выросла с 1,4 манат до 1,55 манатов (рост на 10,7%). Сообщается, что импорт этих бензинов производится с 1 апреля 2014 года, а цены определяются оптовым поставщиком. Поставщиками брендовых (высокооктановых) бензинов в Азербайджан выступают дочерние компании SOCAR – именно они устанавливают расценки на внутреннем рынке в условиях отсутствия прочих игроков, сказал # экономист-аналитик Натиг Джафарли.

«SOCAR в этом плане остается безраздельной монополией на поставки бензина, диктующей цены на внутреннем рынке», — заметил собеседник, напомнив, что ранее были увеличены тарифы на производимое в стране топливо широкого потребления – в ночь с 4 на 5 декабря Тарифный совет выступил с заявлением о повышении розничных цен на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Новая цена «народной марки» бензина выросла до 1 маната, солярка подорожала до 80 гяпиков.

Главной экономически обоснованной причиной повышения цен на автомобильное топливо, в том числе и местное, собеседник считает значительное сокращение бюджетных дотаций в текущем году. «SOCAR в этом плане не просто один из ключевых плательщиков налогов в государственную казну, — заметил он. – Компания получает финансирование из бюджета в виде крупных дотаций. Однако в текущем году это направление бюджетных ассигнований не отличается суммами «тучных» лет».

По мнению аналитиков, текущее повышение цен на импортируемые бензины находится в тренде подорожания спектра товаров и услуг Государственной нефтяной компании. Ведь если вспомнить, ранее SOCAR обратился в Ценовой совет за повышением тарифов природного газа. И хотя компания получила отказ, экономисты уверены, что этот вопрос отложили на время и к нему обязательно вернутся.

При целостном охвате ситуации фиксируется значительный ценовой рост по целому ряду направлений. Только за январь – апрель текущего года цены на автомобильное топливо выросли в целом на 20%, отмечает экономист Неймат Алиев. По его подсчетам, на основании официальных данных стоимость услуг холодного водоснабжения и канализации выросла на 75%, пассажирские перевозки воздушным транспортом подорожали на 31%. На 10,4% подорожали табак и табачные изделия, фрукты повысились в цене на 8,9%, молоко и молочные продукты, яйца — на 6,9%.

В мае подорожание продолжилось, заметил экономист: «Однако доходы населения, напротив, снижаются. Официально среднемесячная номинальная заработная плата снизилась на 4,2%. Если же сопоставить понижение зарплат с официальным 4-процентным ростом потребительских цен, можно заключить, что уровень жизни в стране понизился на 8%».

Возвращаясь к ценовым реалиям автомобильного топлива, дорожающая нефть действительно подстегнула динамику роста цен на нефтепродукты в мире. Вот только наша нефтяная страна могла бы не зависеть от мировых ценовых реалий. По словам Джафарли, в Азербайджане, который десятилетиями производит нефть и перерабатывает ее, не производятся качественные нефтепродукты, включая бензин. И хотя сей факт объясняют необходимостью внедрения современных технологий и привлечения инвестиций, почему то дочернее предприятие SOCAR в Турции производит бензин премиум-класса.