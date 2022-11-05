Специалисты восстановили внешнее электроснабжение Запорожской АЭС после того, как оно было прекращено из-за обстрелов россиян. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии.

По данным агентства, были отремонтированы обе внешние линии 750 кВ и 330 кВ, которые необходимы для подачи электроэнергии из украинской энергосистемы.