Белого арктического кита – белуху, который заплыл во французскую реку Сену и отказывался есть, усыпили. Белуху пытались спасти больше недели.

Ветеринары планировали перевезти четырёхметрового кита в морской порт, опасаясь, что животное больше не выживет в тёплой из-за жары речной воде. Белуху переместили в грузовик-рефрижератор в сумерки и старались охлаждать влажными полотенцами.

Однако во время поездки белуха стала задыхаться. «Страдание животного было очевидно и нужно было его прекратить, поэтому нам пришлось приступить к эвтаназии кита», – сказала ветеринар Флоренс Куртуа, принимавшая участие в спасательной операции.

Накануне экологи предупреждали, что поездка может вызвать у белухи смертельный стресс.

Истощённого кита безуспешно пытались накормить почти неделю. Спасатели предлагали белухе мёртвую сельдь и живую форель, а ветеринары – лекарства и витамины для стимуляции аппетита. Медицинский осмотр во время спасательной операции показал, что у белухи нет пищеварительной активности. (svoboda.org)