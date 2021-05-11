Запасов нефти России хватит на 59 лет

России при нынешних уровнях добычи ископаемых энергоносителей хватит запасов нефти на 59 лет, а природного газа — на 103 года, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в интервью РБК во вторник, 11 мая. При этом Козлов отметил, что запасы нефти и газа можно увеличить, если вкладывать средства в геологоразведку.

«Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах», — сказал он.

В 2020 году добыча нефти и газового конденсата в России снизилась на 8,6% до 512,68 млн тонн — минимального уровня за 10 лет. В 2019 году Россия побила постсоветский рекорд, добыв 568 млн тонн нефти и конденсата. Добыча газа в 2020 году составила 692,33 млрд кубометров.