Западные компании, арендующие офисы в Москве, опасаются, что санкции против инвестиционной группы Романа Абрамовича Millhouse могут затронуть и их. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, санкции также включают в себя запрет для западных компаний перечислять какие-либо платежи за связанную с бизнесменом недвижимость. При этом отказ платить за аренду почти наверняка приведет к выселению из помещений, отмечается в материале.

Среди арендаторов недвижимости Абрамовича есть табачные компании Imperial Brands и British American Tobacco (BAT), а также корпорации Intel и Microsoft, Johnson & Johnson и другие.

Ранее Министерство торговли США объявило о запрете полетов для 100 самолетов, 33 из которых принадлежат «Аэрофлоту», еще один находится в собственности бизнесмена Романа Абрамовича.

Кроме самолетов Абрамовича и «Аэрофлота» под ограничения попали воздушных суда грузовой компании AirBridgeCargo, перевозчика «Авиастар-ТУ», а также Azur Air, Nordwind и Utair. Обслуживание данных самолетов без специального разрешения может грозить тюремным заключением и штрафом.

До этого Министерство торговли Соединенных Штатов из-за украинского кризиса объявило о введении режима ужесточенного экспортного контроля против 81 организации и лиц, которые связаны с Россией.(Газета.Ru)