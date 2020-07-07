Запад и Пашинян: вопрос взаимоотношений

Несмотря на, казалось бы, симпатии Запада к фигуре премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на практике это не совсем подтверждается. Например, Европейский суд по правам человека 7 июля направил правительству Армении вопросы относительно оснований прекращения полномочий главы и трех судей Конституционного суда.

Как известно, Пашинян не вполне законно отстранил их от исполнения обязанностей, мотивируя это тем, что эти судьи противодействуют проведению задуманных им реформ. Но на самом деле там причина, похоже, в политических взглядах судей. Ведь они несколько раз «не видели оснований» для содержания экс-президента Роберта Кочаряна за решеткой до вынесения ему приговора. Дело того еще рассматривается.

И судьи пожаловались в ЕСПЧ. Кстати, в этом году впервые конституционные изменения в стране были приняты не на референдуме (его официально отменили из-за коронавируса и режима ЧП), а голосованием в Национальном собрании Армении. Это было недавно, в конце июня. Согласно новым поправкам, судьи КС, которые занимали должность более 12 лет (Альвина Гюлюмян, Грант Назарян и Феликс Тохян) сложили свои полномочия. Председатель КС Грайр Товмасян распрощался со своей должностью, однако продолжит работать в Конституционном суде в качестве судьи.

И теперь более всего интересно, как поступит Пашинян, если суд в Страсбурге решит, что парламент Армении (большинство в котором сторонники премьера) превысил свои полномочия в отношении КС? Пойдет ли Пашинян во имя своих интересов на противостояние с Западом, с ЕСПЧ? Или отступит?

Эту ситуацию прокомментировал # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Если говорить о симпатиях Запада к Пашиняну, я думаю, что запрос ЕСПЧ к правительству Армении отнюдь не опровергает сложившееся представление о том, что все-таки консолидированный Запад благосклонно относится к армянскому премьеру. Несмотря на то, что Венецианская комиссия СЕ ставила эти вопросы перед правительством Пашиняна, оно на них не ответило должным образом. А теперь жалоба от самих судей. Эти претензии нельзя считать лишенными оснований, вот почему Евросуд и направил свой запрос в Ереван. В нем сформулированы вопросы и предложения, ни о каких симпатиях и антипатиях речь не идет. Европейский суд просто выполняет свою работу.

Что касается отношения Запада, мы знаем, что в ряде других случаев указанные структуры, а также ПАСЕ, иные организации не просто с вопросами обращались бы к Пашиняну, они ставили бы ему на вид недопустимость ситуаций, носящих нелегитимный политический характер. Но этого нет. Пока мы подобных действий не видим. И еще не факт, что ответы, которые получит ЕСПЧ из Еревана, могут быть интерпретированы симпатизантами Пашиняна в его пользу.

Что же до всей этой ситуации, касающейся взаимоотношений Пашиняна и с Конституционным судом, и со всем спектром оппозиции, то можно сказать, что налицо, конечно же, превышение им полномочий, налицо использование административного ресурса в целях укрепления собственной власти, и налицо применение политически нелегитимных методов влияния или воздействия на своих оппонентов. Вот это видится наглядно. Как будет развиваться ситуация в Армении, выльется ли она в противостояние Пашиняна с Западом – большой вопрос. Поскольку в данном случае условно политические оппоненты Пашиняна ассоциируются с российским влиянием. Пашинян себя позиционирует как прозападный политик. В этом смысле, конечно, поддержка Пашиняна со стороны некоторых кругов Запада выглядит более-менее гарантированной. Кроме того, за Пашиняна выступает западная армянская диаспора. Это достаточно влиятельный фактор и в армянской политике, и в политике ряда западных стран. Поэтому, я думаю, основной аргумент Пашиняна заключается в том, что он действует против пророссийских сил. А вот какими методами он действует, на это можно и закрыть глаза, при желании.