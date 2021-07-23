«Да, разочарование Армении будет продолжаться, потому что, как видно, они пока еще не извлекли полного урока из войны. Некоторые их неуместные заявления, шаги свидетельствуют о том, что им еще следует извлечь урок. Они не должны забывать Второй Карабахской войны».

Oб этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

«Находясь в Ереване, Шарль Мишель назвал пограничные территории спорными. Честно говоря, я тоже не согласен с этим выражением, потому что мы считаем, что это — наши территории. Я считаю, что это — территория Зангезура. А Зангезур — земля наших предков, и мы находимся на своей территории», — отметил Глава государства.