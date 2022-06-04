Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Евросоюз уже начал работу над очередным — седьмым — пакетом ограничений против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Санкции должны быть еще жестче в контексте газа, который Россия еще может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю здесь прежде всего о «Газпромбанке». Также необходимо эмбарго на технологии, которые все еще могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности», — сказал дипломат.

Также замминистра заявил о необходимости конфискации, а не только замораживания, российских активов в ЕС. Яблоньский подчеркнул, что по этому вопросу уже ведутся работы.

Ранее на этой неделе ЕС принял шестой пакет антироссийских санкций. Документ включает эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Дискуссия между странами-членами блока по шестому пакету продолжалась около месяца.