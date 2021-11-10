Это очень грустная, но заставляющая взглянуть на многое иными глазами, новость. Итак, 9 ноября в прокуратуру Низаминского района поступила информация о смерти в результате полученных ранений героя 44-дневной войны в машине “Скорой помощи” по дороге в больницу. Смерть любого человека, тем более такого молодого — уже трагедия. Но причины его смерти просто шокируют.

В результате проведенного расследования удалось выяснить, что Натик Рамазанов после написанных им оскорбительных высказываний в Tik-Tok встретился для выяснения отношений на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе с Али Мусаевым, 1982 года рождения. Между ними возник конфликт. Али Мусаев нанес Натику Рамазанову ножевое ранение выше бедра правой ноги.

То есть, конфликт в Tik-Tok стал причиной убийства. Это просто не укладывается голове, хотя сообщения о разборках между пользователями соцсетей, увы и ах, приходится встречать часто. И не только в Азербайджане. И нередко они заканчиваются трагически. Но данный случай- просто вопиющий. Потому, что как удалось выяснить azxeber.com, Натик Рамазанов был участником Отечественной войны.

Он — лейтенант запаса. После начала войны добровольцем отправился на фронт. Был командиром роты. Проявил героизм во время освобождения Гадрута, Физули, Джебраила. Выжить в 44-дневной войне, когда смерть была везде и всюду, но быть убитым в мирной жизни из-за конфликта в соцсети — это не поддается разумному объяснению.

Как со всем этим бороться? Рецепта тут нет ни у кого. А призывы запретить все соцсети, в том числе и Tik-Tok, на мой взгляд, не решат проблемы. Она глубже. Искать ее корни нужно в нереализованности слишком большого числа людей, в том числе и молодежи. Уход в виртуальный мир с головой — признак недостатка внимания, неспособности реализоваться в мире реальном. Человек, у которого есть любимая работа, приносящая хороший доход, не будет тратить время на конфликты в соцсетях. Он делом занят, карьерным ростом, повышением уровня профессионализма.

Тот, у кого все в порядке в семье, на работе — также не будет расходовать время на разборки с кем-то незнакомым в соцсетях. И уж тем более он не будет оскорблять незнакомого человека, а затем отстаивать свое «право» на оскорбление через нанесение ножевых ранений. Так что, тут дело не столько в соцсетях, столько в нереализованности, неустроенности и, как следствие, озлобленности и заточенности на конфликты слишком большого числа наших сограждан.

Не скажу, что такого не было раньше. Мы же прекрасно помним времена, когда не было не только соцсетей, но и интернета и мобильных телефонов. Разве тогда не было драк, поножовщины и смертей на ровном месте, в результате конфликтов, которых можно было бы избежать или не доводить дело до трагедии? Было, конечно. Поножовщина или жесткая драка могла произойти в центре Баку даже из-за того, что кто-то кого-то задел плечом или косо посмотрел.

Так что, все это было, было, было. Другое дело, что сейчас, в период, когда коронавирус внес существенные ограничения во все — начиная от досуга и заканчивая увеличившейся безработицей. Все это — факторы, увеличивающие число озлобленных, недовольных людей, ищущих «виноватого» везде, в том числе и в соцсети. Слово за слово, переход к оскорблениям, встреча, удар ножом, смерть.

Увы, нет механизмов не только обнуления, но даже сокращения такого рода случаев. Мы же давно уже не в СССР живем, где были комсомол, КПСС с их республиканскими, городскими и районными отделениями, а также с большой ролью профсоюзов и участковых милиционеров. Кстати, в позднем СССР это тоже уже не работало. Что уж говорить о дне сегодняшнем, где нет и быть не может такого тотального контроля государства за гражданином?!

Нет, в частности, в независимом Азербайджане министерства и ведомства, которое бы занималось проблемой трудоустройства, воспитания, выявления бытовых и иных проблем граждан республики. Министерство молодежи и спорта больше занято даже не массовым спортом, а спортом высоких достижений. До молодежи ему, по большому счету, дела нет. Министерство труда и социальной защиты населения сконцентрировано на вопросе зарплат, пенсий, иных видов социальных пособий. Оно не занимается вопросом трудоустройства граждан.

Разнообразные политические партии, включая правящую «Ени Азербайджан»? Будем откровенны — членство в правящей партии может стать составляющим для карьерного роста, но не более того. По большому счету, образно говоря, спасением утопающих вынуждены заниматься сами утопающие. В итоге мы имеем то, что имеем. В том числе и трагедии, и убийства в результате конфликта в соцсетях.

Ну и последнее. По факту в прокуратуре Низаминского района начато уголовное дело по статье 126.3 Уголовного кодекса (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). На мой взгляд, исходя из сообщений прессы, тут уместнее было бы возбуждать дело по статье 120. 1 УК АР (умышленное убийство), которое наказывается лишением свободы на срок от девяти до четырнадцати лет.