Заместитель министра юстиции, депутат парламента Польши Себастьян Калета предложил включить экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в санкционный список Европейского союза из-за его связи с Россией. Об этом пишет РИА «Новости».

Как заявил Калета, под санкции ЕС попадают «сотни российских олигархов, связанных с важнейшими энергетическими фирмами России», однако в этом списке «недостает» Шредера.

По словам замминистра, бывший канцлер ФРГ годами представлял Россию на форуме ЕС, получал финансовую прибыль от сотрудничества с российскими фирмами, а за десять дней до начала спецоперации на Украине стал кандидатом в совет директоров «Газпрома».

Калета отметил, что направил обращение министру по делам Европейского союза Конраду Шиманьскому, чтобы в следующем санкционном пакете включить Шредера в список лиц, на которых наложены санкции Евросоюза.

Он также добавил, что этим требованием Польша добивается заморозки имущества экс-канцлера на территории ЕС.